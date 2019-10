Manifestations à Hong Kong : le piège de la radicalisation ?

France 24

Par : Antoine VÉDEILHÉ | Thomas BLANC

Fermé depuis le 1er juillet et l'assaut des manifestants pro-démocratie, le Parlement de Hong Kong vient de rouvrir le retrait de la loi d'extradition vers la Chine ayant été annoncé. Cela suffira-t-il pour autant à calmer les manifestants qui craignent que Pékin, in fine, n'éteigne les libertés propres au territoire hongkongais ? Les affrontements avec la police se font plus violents et une partie du mouvement s'est radicalisée.