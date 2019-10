Union européenne : après le Brexit, le "comeback" de la langue française ?

France 24

Par : Alix LE BOURDON | Clément DALMAR

Le français est l'une des trois langues de travail officielle dans les institutions européennes, avec l'anglais et l'allemand. Mais c'est une langue de moins en moins utilisée par les fonctionnaires et les élus. Il y a vingt ans, 40 % des textes produits par la Commission européenne l'étaient en Français, contre moins de 3 % aujourd'hui... Avec le Brexit et le départ des Britanniques, la langue de Molière va-t-elle retrouver ses lettres de noblesses ? Pas sûr...