L'Entretien

Présidentielle ivoirienne : "C'est décidé, je suis candidat pour 2020", déclare Guillaume Soro

Capture d'écran France 24

Christophe BOISBOUVIER Par : Marc Perelman

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'exprime sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et déclare avoir créé un mouvement, Générations et peuples solidaires (GPS). Il estime en outre avoir été victime d'une mystérieuse tentative d'arrestation à Barcelone et partage ses craintes quant à la stabilité des futures élections.