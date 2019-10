Mondial de rugby : intraitable, l'Angleterre sort l'Australie et file en demie

Le premier choc des quarts de finale du Mondial-2019 de rugby a tourné à l'avantage de l'Angleterre, qui a parfaitement assumé son statut de favori face à une Australie surclassée. Le XV de la Rose est le premier qualifié pour le dernier carré.

Publicité Lire la suite

À l'heure d'assumer son statut de favori face à un géant du Sud, l'Angleterre n'a donc pas tremblé. Face à une Australie joueuse, le XV de la Rose a fait preuve d'un pragmatisme à toute épreuve (40-16), en sanctionnant presque systématiquement les erreurs adverses pour s'ouvrir les portes du dernier carré de la Coupe du monde de rugby 2019.

Les Wallabies n'auront eu le loisir de mener au score que six petites minutes, grâce à une pénalité de Leali'ifano (0-3, 12e) rapidement effacée par un essai de May (7-3, 18e). Et ensuite, les Anglais se sont chargés de maintenir le score. May s'est offert un doublé (14-3, 23e) avant que la fin du premier acte ne se conclue en duel de buteurs. Un exercice qui a permis à Leali'ifano d'augmenter le capital australien (26e, 40e), même si Farrell a lui aussi trouvé les ressources pour que les Anglais rejoignent les vestiaires avec une petite marge (17-9).

Une division d'écart

Un repos en apparence salvateur pour les Australiens, qui ont attaqué le second acte tambour battant. Un essai de Koroibete a permis aux Wallabies de revenir à un petit point (17-16, 44e). Mais, comme si souvent ces derniers mois, les Anglais ont réagi de la plus belle des manières, en reprenant le large. Sinckler, tout d'abord, est venu aplatir dans l'enbut (24-16, 47e), avant que Farrell, impeccable au pied, creuse l'écart sur deux nouvelles pénalités (51e, 66e, 30-16).

Quatorze points d'avance à l'entame du dernier quart d'heure, un gouffre que l'Australie n'a plus jamais éte en mesure de combler. L'inévitable Farrell a même eu le loisir de conclure son récital en engrangeant trois nouveaux points (33-16, 73e), avant que Watson, sur une interception, donne un peu plus de relief encore au large succès anglais (40-16, 76e). Suffisant pour en faire un candidat hautement crédible au titre, alors que se profile une demi-finale très attendue face au vainqueur de Nouvelle-Zélande - Irlande, programmé le samedi 19 octobre à la mi-journée.