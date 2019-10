Le Chili décrète un couvre-feu pour la deuxième nuit consécutive

Face aux violentes manifestations qui secouent le pays depuis trois jours, les autorités chiliennes ont décrété, dimanche, un couvre-feu pour la deuxième nuit consécutive dans la capitale de Santiago.

Les émeutes ne faiblissent pas au Chili. Les autorités chiliennes ont décrété, dimanche 20 octobre, un couvre-feu pour la deuxième nuit consécutive dans la capitale de Santiago, alors que le pays est secoué depuis trois jours par un violent mouvement de contestation qui a fait deux morts.

La mesure de couvre-feu entre en vigueur "à partir de 19h locales (22h GMT), restez calmes et tous chez vous", a déclaré le général Javier Iturriaga, alors que l'"état d'urgence" est désormais étendu à cinq régions du pays.

La veille, le président du Chili, Sebastian Pinera, avait déclaré qu'il allait annuler la hausse du prix du titre de transport qui a provoqué, dès son annonce le 6 octobre, un vaste mouvement de contestation dans le pays.

Deux morts dans l'incendie d'un supermarché

Dans une allocution télévisée, le président de centre-droit a dit avoir écouté "avec humilité" la "voix de mes compatriotes" et la grogne à l'égard du coût élevé de la vie. Il a annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de répondre aux inquiétudes des manifestants.

Mais cela n'a pas empêché les émeutes. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes sont mortes dans l'incendie d'un supermarché qui a été saccagé à Santiago, ont annoncé les autorités de la capitale chilienne. Une troisième personne se trouvait dans un état grave, dimanche.

Des incidents à Valparaiso

Un peu plus tôt, samedi, des heurts entre contestataires et forces de l'ordre avaient eu lieu, sur fond d'actes de vandalisme, de pillage et d'incendies en différents points de la capitale, alors que, par ailleurs, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Santiago et se sont rassemblées sur des places publiques.

Des incidents ont aussi émaillé la journée dans la ville portuaire de Valparaiso, où siège le Congrès, et à Concepcion, dans le sud du pays.

