Mondial de rugby : suivez pays de Galles - France en direct

Qualifié au forceps pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2019, le XV de France affronte le pays de Galles pour une place dans le dernier carré. Une rencontre à suivre en direct dès 9 h 15, heure de Paris.

Après l'Angleterre et les All Blacks, qui sera le troisième qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2019 ? Le XV de France se frotte au pays de Galles, tenant du titre du Tournoi des VI Nations et favori de ce troisième quart de finale. Un match à suivre en direct dès 9 h 15 (heure de Paris).