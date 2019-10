Ballon d'Or 2019 : Ronaldo, Messi, Mbappé et Rapinoe parmi les nommés

Qui pour succéder à Luka Modric ? Les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2019 sont désormais connus. Les prétendants aux autres titres (Ballon d'Or féminin, Trophée Kopa du meilleur jeune, Trophée Yachine du meilleur gardien) ont également été annoncés.

Les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2019 ont été annoncés lundi 21 octobre. Parmi eux : Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil Van Dijk et Kylian Mbappé, mais aussi Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie de Jong, Hugo Lloris et Dusan Tadic.

Les noms des 20 footballeuses nommées pour le titre de meilleure joueuse de l’année ont aussi été révélés… Parmi elles : l'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial-2019, et l'Australienne Sam Kerr. Se trouvent également dans la liste Amandine Henry, Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze, Dzsenifer Marozsan, Alex Morgan, Viviane Miedema, Ellen White, Nilla Fischer et Pernille Harder.

Deux autres trophées seront attribués cette année dans le cadre du Ballon d'or, avec le trophée Kopa (qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans et porte le nom de Raymond Kopa, premier Français à décrocher un Ballon d'Or) et le trophée Yachine (pour les gardiens de but, une première).

Le Français Kylian Mbappé, vainqueur du premier Prix Kopa l'an dernier, pourrait se succéder à lui-même.

Les noms des vainqueurs seront révélés le 2 décembre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris, avec Sandy Héribert et Didier Drogba en maîtres de cérémonie.

L’an dernier, le Croate Luka Modric avait décroché la précieuse récompense. Le joueur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions avec son équipe, et grand artisan du superbe parcours de la Croatie lors du Mondial-2018 était arrivé en tête des votes devant le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Antoine Griezmann.

Lors de la cérémonie 2018, c'est la Suédoise Ana Hegerberg, star de l'Olympique Lyonnais, qui avait remporté le Ballon d'Or féminin.