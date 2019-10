Foot européen : Liverpool freiné, le trio "GSM" du Barça flambe

Le choc entre Liverpool et Manchester United s'est conclu par un match nul (1-1). Les Reds conservent toutefois la tête de la Premier League. En Espagne, la GSM de Griezmann, Suarez et Messi a régalé les supporters du Barça.

• Premier League : Liverpool et Manchester Uited se neutralisent

Le leader de Premier League s’est fait peur et n’est pas passé loin de sa première défaite de la saison. Sur la pelouse de Manchester United, Liverpool a dû s’arracher dimanche pour prendre un point (1-1). Les hommes de Jürgen Klopp ont encaissé un but en première mi-temps. Sur un superbe centre de James, Marcus Rashford a repris de l'extérieur du pied droit pour glisser le ballon sous Alisson (36'). Ce n’est qu’à la 85e minute qu'Adam Lallana a permis aux Reds de revenir au score et demeurer invaincu. Liverpool n'égalera pas le record de 18 victoires consécutives en championnat de Manchester City, mais conserve la tête du championnat. C'est en revanche un quatrième match sans victoire pour United qui ne pointe qu'au 13ème rang. Défait avant la trêve face à Wolverhampton, les Citizens se sont en revanche rachetés sur la pelouse du surprenant Crystal Palace en s’imposant sans trembler (0-2). Grâce à ce succès, Manchester City est toujours second de Premier League, six points derrière Liverpool. Leicester complète le podium. Après une victoire contre Burnley (2-1), les Foxes s'installent dans le très haut du tableau anglais avec 17 points.

• Liga : le Barça prend la tête

Aligné pour la seconde fois de la saison seulement, le trio barcelonais Griezmann - Suarez - Messi a fait la différence samedi face à Eibar (0-3). Les trois coéquipiers du Barça ont été impliqués sur chaque but. Le Français, servi à la limite du hors-jeu par Lenglet, a ouvert le score dès la 13e minute (0-1). À l'heure de jeu, Griezmann a décalé cette fois-ci pour le n°10 argentin. Ensuite, Messi a, à son tour, délivré une passe décisive à l'Uruguayen (66e,0-3) pour clore la marque. Cette victoire permet à Barcelone de revenir en tête de la Ligua aux dépens du Real Madrid (2e, 18 pts), qui a concédé sa première défaite depuis 2006 à Majorque (1-0), et la première de la saison en Liga, sur un but de l'Ivoirien Lago Junior (7e). Le promu Grenade, est troisième (17 pts) devant l'Atlético Madrid (4e, 16 pts), qui a concédé contre Valence (1-1) un troisième nul d'affilée en championnat.

• Ligue 1 : l'OM renoue avec le succès

Après une série de quatre matches sans victoire, les Marseillais se sont imposés dimanche contre Strasbourg (2-0). Boubacar Kamara a ouvert la marque rapidement dans la rencontre (3e,1-0) avant que Kevin Strootman ne scelle le score sur penalty dans le temps additionnel (90+4e,2-0). Grâce à ces trois points, l'OM revient à la 4e place à une unité du podium. Strasbourg s'enfonce en revanche un peu plus dans la zone rouge (20e). Le grand vainqueur du weekend est le PSG qui a gagné vendredi à Nice (4-1). Son toujours dauphin, Nantes, a cédé à Metz (1-0). Réduit à 10 après l'exclusion de Molla Wague, les Canaris laissent filer les Parisiens, désormais nantis de cinq points d'avance (24 contre 19). De son côté, Lyon continue son surplace. Malgré l’arrivée de son nouvel entraîneur Rudi Garci, l’OL n’a récolté qu’un nul à domicile contre Dijon (0-0).

• Serie A : l'AC Milan s'enfonce

Les difficultés se confirment pour l’AC Milan. Les Rossoneri n'ont pu faire mieux qu'un match nul (2-2) à San Siro contre le promu Lecce. Les Milanais ont pourtant mené par deux fois au score mais se sont fait rattraper, la seconde fois dans les arrêts de jeu, et pointent à la 12ème place de Serie A. Son voisin de l’Inter s’est en revanche imposé 3-4 sur la pelouse de Sassuolo dimanche. Ce succès permet aux Milanais de rester au contact de la Juventus Turin toujours en tête du classement. Ils sont deuxièmes avec 21 points, derrière la Vieille Dame (22 points) qui a battu samedi Bologne (2-1). Derrière, Naples (4e) s'est rapproché du podium à la faveur de sa victoire 2-0 face au Hellas Vérone, mais aussi de la légèreté de l'Atalanta Bergame, qui a laissé filer une avance de trois buts sur le terrain de la Lazio Rome (3-3).

• Bundesliga : Dortmund reprend des couleurs

Après quatre matches nuls consécutifs en Bundesliga, le Borussia Dortmund s’est enfin relancé. Les hommes de Lucien Favre ont renoué avec la victoire en battant leurs voisins de Monchengladbach (1-0), leaders du championnat. L'unique but de la rencontre est venu d'un joueur passé par les deux clubs, Marco Reus, sur un service de Thorgan Hazard (58e). Grâce à ce beau succès, le BVB, revient à la 4e place, à égalité de points avec le Bayern Munich (15 points), et à une longueur derrière Mönchengladbach (16 points). Dans le haut du classement, Wolfsburg a tenu en échec Leipzig samedi (1-1). Les Loups, seuls à rester invaincus cette saison en championnat, conservent leur place de dauphin, à égalité de points avec Mönchengladbach.

