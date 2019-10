Canada : les libéraux de Justin Trudeau en tête des législatives mais sans majorité absolue

Les libéraux de Justin Trudeau arrivent en tête des élections fédérales de lundi, d'après les projections de médias canadiens et les résultats partiels. Le Premier ministre sortant ne devrait cependant pas obtenir la majorité absolue.

Vers un gouvernement Trudeau minoritaire au Canada. Le parti libéral du Premier ministre sortant arrive en tête des législatives de lundi 21 octobre, selon les projections de plusieurs médias et les résultats partiels publiés par la commission électorale.

Justin Trudeau ne réunirait pourtant pas les 170 sièges nécessaires pour espérer former une majorité. Son parti en récolterait 158 contre 120 pour les conservateurs d'Andrew Scheer, selon les résultats préliminaires basés sur plus de 73 % des bureaux de vote. Un gouvernement minoritaire au Parlement, qui compte 338 sièges, affaiblirait le Premier ministre, qui devra alors obtenir le soutien de l'opposition de gauche pour faire adopter des lois.

Campagne difficile

Justin Trudeau est resté discret sur ses options s’il n’arrive pas à obtenir une majorité. Au Canada, les gouvernements minoritaires sont rarement restés au pouvoir plus de deux ans et demi. Si un tel scénario se profile, le Premier ministre pourrait freiner encore un peu plus ses réformes qui ont déjà après un seul mandat déçus ses plus fidèles partisans.

La campagne de Justin Trudeau, 47 ans, a été ébranlée le mois dernier par la parution d'un cliché datant de 2001 sur lequel l'actuel Premier ministre apparaît grimé en noir ("blackface").

Avec Reuters