Sibeth Ndiaye : "Je comprends que nos compatriotes musulmans aient pu se sentir stigmatisés"

Le Président E. Macron est à Mayotte où le sujet de l'immigration est très sensible. Le chef de l'état a affiché sa fermeté tout en assurant qu'il ne remettrait jamais en cause le droit d'asile. On a le sentiment que parler d'immigration là-bas lui est plus facile qu'en métropole. Qu'en pense Sibeth Ndiaye ? La porte-parole du gouvernement est l'invitée de R. Febvre et F. Rivière dans Mardi Politique. Elle revient également sur la polémique sur le voile qui agite la classe politique.