Après sa rencontre avec Erdogan, Poutine se porte garant du retrait kurde dans le Nord-Est syrien

À l'issue d'une réunion à Sotchi, les présidents russe et turc ont annoncé mardi la mise en place de patrouilles communes dans le nord-est de la Syrie, après le retrait des combattants kurdes présents de la zone.

Publicité Lire la suite

À Sotchi, sur les bords de la mer Noire, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont finalement accordés, mardi 22 octobre, après six heures de négociations. La Russie et la Turquie vont lancer des patrouilles communes dans le nord-est de la Syrie, après le désarmement des milices kurdes dans la région, a annoncé le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à l'issue d'une rencontre marathon.

"Ces décisions sont selon moi très importantes, voire décisives, et vont permettre de résoudre une situation très tendue", a déclaré le président russe Vladimir Poutine aux côtés de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, au sujet de ce mécanisme destiné à éviter la reprise de l'opération militaire turque dans le nord-est de la Syrie contre des groupes armés kurdes. Le ministre russe des Affaires étrangères a précisé que les forces russo-syriennes allaient "faciliter" le retrait des forces kurdes du nord de la Syrie.

>> À lire aussi : "Offensive turque en Syrie : à la frontière, les civils espèrent que le cessez-le-feu sera prolongé"

"Aujourd'hui, avec Vladimir Poutine, nous avons conclu un accord historique pour la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie ainsi que pour le retour des réfugiés", s'est félicité de son côté Recep Tayyip Erdogan.

La menace d'une reprise de l'offensive turque plane toujours

Le président russe recevait mardi son homologue turc pour des pourparlers consacrés au nord-est de la Syrie, au moment où Ankara menace de reprendre son offensive contre des combattants kurdes après quelques jours de trêve.

Parallèlement, les combattants kurdes ont fait savoir mardi à l'administration américaine s'être totalement retirés de la zone de sécurité voulue par la Turquie au nord de la Syrie, avant l'expiration d'une trêve négociée par les États-Unis avec Ankara, selon un responsable américain.

Avec AFP et Reuters