Ligue des champions : Lyon se saborde sur la pelouse du Benfica

Le Benfica Lisbonne a infligé à Lyon sa 1re défaite de la saison en Ligue des Champions (2-1), mercredi, après une grosse erreur du gardien lyonnais Anthony Lopes en fin de match. Face à Valence, Lille a enfin gagné son premier point (1-1).

Au stade de la Luz de Lisbonne, le Benfica a infligé à Lyon sa première défaite européenne de la saison (2-1), mercredi 23 octobre, lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Menés dès l'entame de match après l'ouverture du score de Rafa Silva (4e, 1-0), les Lyonnais ont couru après le score toute la première période. Bien plus entreprenants au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia, qui vivait là son premier match européen avec sa nouvelle équipe, ont logiquement égalisé sur une volée croisée de Memphis Depay (70e, 1-1).

La boulette de Lopes

Alors qu'ils tenaient là un précieux point, les Gones ont sombré en fin de match sur une grossière erreur de leur gardien Anthony Lopes. L'international portugais, depuis le coin de sa surface, a relancé dans l'axe de la main. Et Pizzi, plus rapide à intervenir, n'a plus eu qu'a pousser le ballon dans le but vide (86e, 2-1).

Avec cette défaite, Lyon, à qui souriait pour l'instant la scène européenne (un nul et une victoire), a raté l'occasion de prendre une longueur d'avance dans la course aux 8es de finale, et pointe désormais 3e de son groupe avec 4 points, à égalité avec le Zénith Saint-Pétersbourg, et à deux longueurs du leader Leipzig.

Un premier point pour Lille

L'autre club français en lice mercredi, Lille, a arraché le nul face à Valence (1-1), mais reste encore très loin des qualifications pour les 8es de finale.

Les Dogues, menés à la fin du temps règlementaire, ont égalisé grâce à Jonathan Ikoné à la 95e. Après deux revers à Amsterdam (3-0) et contre Chelsea (1-2), ils débloquent enfin leur compteur de points mais restent bons derniers de leur groupe, derrière Valence (4 points), et Chelsea et l'Ajax (6 points chacun).

Tous les résultats de la soirée

Groupe E

RB Salzbourg – Naples 2-3

Racing Genk – Liverpool 1-4

Groupe F

Slavia Prague - FC Barcelone 1-2

Inter Milan - Borussia Dortmund 2-0

Groupe G

Benfica – Lyon 2-1

RB Leipzig – Zénith Saint-Pétersbourg 2 - 1

Groupe H

Lille - Valence CF 1-1

Ajax Amsterdam – Chelsea 0 - 1

