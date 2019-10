Éthiopie : le pari d’une révolution féministe

Capture d'écran France 24

Suivre | Pierre LEMARINIER | Stéphanie CHEVAL | Gaëlle ESSOO | Joël PROCOPE | Gilles TERRIER Par : Virginie HERZ

Il y a un an, une femme devenait présidente de la République d’Éthiopie, pour la première fois de l'histoire du pays. De son côté, le Premier ministre, lauréat du prix Nobel de la paix, a nommé un gouvernement paritaire et une avocate féministe à la tête de la Cour suprême. Leur objectif : faire avancer l’égalité entre femmes et hommes. Un défi pour ce pays largement rural, où le nombre d'excisions et celui des mariages précoces sont parmi les plus élevés au monde.