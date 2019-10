Présidentielle argentine : le bilan économique désastreux de Mauricio Macri

France 24

Par : Mathilde GUILLAUME | Matias MUSA

Les Argentins se rendent aux urnes dimanche 27 octobre. Ils ont le choix entre le libéralisme ouvert du président sortant Mauricio Macri et le social-protectionnisme d’Alberto Fernandez, dauphin de l’ancienne présidente Cristina Kirchner, qui est arrivé largement en tête lors des primaires, tant le bilan de Macri est décevant. La valeur du peso a été divisée par trois, l'inflation est en hausse continue et la pauvreté touche désormais un Argentin sur trois. Beaucoup ne mangent plus à leur faim.