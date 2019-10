"Qu'allons- nous devenir ?" : les Kurdes de Syrie dans la tourmente

L’offensive turque dans le nord de la Syrie s’est révélée dévastatrice pour les Kurdes de la région. Les reporters de France 24 ont contacté des Kurdes désespérés.

Aux côtés des rebelles syriens sur le front, la campagne de bombardement et de frappes aériennes de la Turquie à la frontière turco-syrienne s’est avérée dévastatrice pour les civils kurdes.

Les Kurdes des villes frontalières de la Turquie ont peur... Ils n’osent pas s’exprimer contre la guerre. Ils craignent d’être arrêtés s'ils critiquent le président Recep Tayyin Erdogan. Alors que beaucoup fuient vers l'Irak voisin, les journalistes de France 24 ont contacté des personnes qui ont trouvé refuge à Kobané, en Syrie.

"Regardez notre situation aujourd’hui, que voulez-vous qu’on fasse ? On a l'armée syrienne libre, Daesh et les Turcs contre nous. Qu'allons-nous devenir ? Ils veulent nous exterminer. Quel est notre crime ? Si les combattants kurdes doivent se retirer on devra partir aussi", témoigne Omar, réfugié dans une école à Kobané.