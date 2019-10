Au Liban, les forces de sécurité tentent de débloquer les principaux axes routiers

La contestation se poursuit samedi au Liban, pour le dixième jour consécutif. Au lendemain de manifestations marquées par les violences, armée et police antiémeute ont été déployés. Les autorités font également face au blocage des axes routiers.

Le Liban de nouveau paralysé. Les manifestations antigouvernementales se poursuivent, samedi 26 octobre, contrant les efforts de l'armée visant à débloquer les routes du pays au dixième jour du mouvement de contestation.

Selon un communiqué de l'armée libanaise, responsables militaires et forces de sécurité se sont concertés pour trouver le moyen de rouvrir les artères principales à la circulation tout en "assurant la sécurité des manifestants".

Des manifestants qui ont coupé les routes avec des barrières et organisé des sit-in pour demander la démission du gouvernement, accusant la classe politique de corruption et de mauvaise gestion des finances publiques, et la jugeant responsable de la pire crise économique depuis la guerre civile (1975-1990).

Armée et police antiémeute déployés

"Nous ne quitterons pas la rue car c'est la seule carte que les gens peuvent utiliser pour faire pression", a déclaré Yehya al-Tannir, manifestant présent sur un pont de la capitale où ont été dressées des barricades. "Nous ne partirons pas tant que nos demandes ne seront pas satisfaites."

Le train de réformes d'urgence, annoncé dans la semaine par le gouvernement, n'a pas calmé l'ardeur des protestataires. Des soldats et des membres de la police antiémeute ont été déployés sur les routes principales du pays.

Vendredi, le chef du puissant mouvement Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde contre une nouvelle guerre civile au Liban, appelant ses partisans à ne pas prendre part aux manifestations.

