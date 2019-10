De violents heurts entre manifestants et forces anti-émeutes font plus de 40 morts en Irak

Des hommes portent le cercueil d'un manifestant tué à Bagdad, en Irak, le 25 octobre 2019. Wissm al-Okili, Reuters

Les violences ont repris entre forces de l'ordre et manifestants faisant au moins 40 morts, vendredi, en Irak. Les contestataires accusent le gouvernement de corruption et d'incurie et réclament sa démission.