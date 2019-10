Ligue 1 : le PSG surclasse Marseille

Mauro Icardi, titularisé en pointe, a signé le premier un doublé (10e et 26e) de ce match, dimanche 27 octobre 2019.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 0 contre Marseille dimanche grâce à deux doublés de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Les Parisiens ont désormais huit points d'avance en tête du championnat.

Face à une équipe phocéenne trop distancée, et avec une ligne défensive haute mal coordonnée, les Parisiens se sont imposés 4 buts à 0 contre Marseille lors du "clasico" de dimanche 27 octobre en Ligue 1.

Mauro Icardi, titularisé en pointe, a signé le premier un doublé (10e et 26e) avant d'être imité quelques instants plus tard par Kylian Mbappé (32e et 44e). Le score à la mi-temps a été le même que celui de la fin de match.

Le PSG signe ainsi un 16ème match sans défaite consécutif contre l'OM, et prend huit points d'avance en tête du championnat. Les Marseillais ratent l'occasion de monter sur le podium et restent à la 7ème place.

