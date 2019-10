Après un an à la tête du Brésil, premier bilan pour Jair Bolsonaro

France 24

Par : Pierre LE DUFF | Florence GOISNARD

Il y a un an, le 28 octobre 2018, l'extrême droite arrivait au pouvoir au Brésil avec l'élection du président Jair Bolsonaro. Depuis, cet ancien capitaine de l'armée, qui ne cache pas sa nostalgie de la dictature, a beaucoup fait parler pour ses positions très radicales. Avec un ministre de l'Économie ultra-libéral, il promettait de redresser le pays et de le débarrasser de la corruption. Après un an, quel bilan pour celui que l'on surnomme parfois le "Trump des Tropiques" ?