Foot européen : le PSG écrase l'OM, Leicester et l’Atalanta cartonnent

Même amputé d’un alléchant "clasico" espagnol, le week-end de football en Europe n’a pas lésiné sur le spectacle. Le PSG a surclassé l’OM tandis que Leicester et l’Atalanta ont soigné leur différence de but comme jamais.

• Ligue 1 : le PSG écrase l’OM et le championnat

Onze matches, neuf victoires, huit points d’avance sur son dauphin Nantes et une différence de buts de +20. En étrillant l’OM au Parc des Princes (4-0), le PSG a confirmé qu’il était bel et bien l’unique prétendant à sa propre succession en Ligue 1.

D’autant que derrière, les écarts n’en finissent plus de se resserrer. Huit points, c’est aussi ce qui sépare Nantes, deuxième, de Metz, dix-neuvième. Des Nantais qui restent en haut de classement, malgré une deuxième défaite de rang, face à Monaco (0-1) et qui voient Lille, victorieux de Bordeaux (3-0), revenir à une longueur. À noter également le succès de Lyon sur Metz (2-0).

• Liga : Grenade seul leader après le report du "clasico"

Reporté en raison des manifestations qui se multiplient en Espagne, le "clasico" entre le FC Barcelone et le Real Madrid se jouera le 18 décembre. Une décision qui a au moins le mérite de faire un heureux : le Grenade CF, qui profite de son court succès face au Bétis (1-0) pour ravir la première place au classement.

Autre surprise de ce début de saison, la Real Sociedad s’invite sur la troisième marche du podium, à la faveur d’une victoire au forceps sur la pelouse du Celta Vigo (0-1). Et l’Atlético Madrid, qui restait sur trois matches nuls, a retrouvé des couleurs en dominant l’Athletic Bilbao (2-0) et pointe au quatrième rang.

• Premier League : Leicester historique, un "big four" se dégage

Une déroute historique. Sur sa pelouse, Southampton a subi une véritable correction de la part de Leicester. Porté par les deux triplés de ses attaquants Vardy et Perez, le champion d’Angleterre 2016 s’est offert une victoire impressionnante (0-9), qui confirme un peu plus son excellente forme du moment. Il reste toutefois devancé par Manchester City, vainqueur d’Aston Villa (3-0), et par Liverpool, actuel premier (28 pts), qui a difficilement dominé Tottenham (2-1).

Chelsea , qui a fait le job face à Burnley (2-4), accroche aussi le bon wagon en confortant sa quatrième place (avec 20 pts), puisqu’Arsenal n’a pu sauver qu’un petit point de son duel face à Crystal Palace (2-2). Les Gunners sont cinquièmes, à quatre longueurs.

• Serie A : l’Atalanta en démonstration, les leaders au ralenti

Très bonne opération de l’Atalanta Bergame en Serie A. Troisièmes au classement, les hommes de Gasperini ont étrillé l’Udinese (7-1) et se rapprochent un peu de l'Inter, toujours deuxième après son nul face à Parme (2-2). La Juve, toujours première, qui se déplaçait à Lecce, n’a pas pu profiter du faux pas de son principal rival (1-1).

En milieu de tableau, la Fiorentina a manqué l’occasion de faire un beau rapproché au classement en perdant face à la Lazio dans les derniers instants (1-2). Une rencontre au cours de laquelle le Français Franck Ribéry a été expulsé avant de s’en prendre à l’arbitre assistant. Une bousculade qui pourrait lui coûter cher en commission de discipline, puisqu'il pourrait écoper d'une suspension de plusieurs rencontres.

• Bundesliga : M’Gladbach toujours leader, Dortmund retombe dans ses travers

Pas de changement majeur en tête de la Bundesliga, où le Borussia Mönchengladbach, vainqueur de l’Eintracht Francfort (4-2), a parfaitement répondu à la victoire du Bayern Munich sur l’Union Berlin (2-1) et conserve son fauteuil de leader pour un point (19 pts pour le premier, et 18 pour le second).

Autre prétendant au titre en début de saison, le Borussia Dortmund a de nouveau laissé filer deux précieux points lors du derby face à Schalke 04 (0-0). Un quatrième nul en cinq rencontres qui les repousse à la cinquième place du classement (avec 16 pts).