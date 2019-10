À Hong Kong, l’activiste Joshua Wong banni des élections

Joshua Wong, militant pro-démocratie et figure du "Mouvement des parapluies", lors du dépôt de sa candidature aux élections, le 4 octobre 2019 à Hong Kong.

Le militant pro-démocratie Joshua Wong a annoncé, mardi, avoir été le seul candidat interdit de se présenter aux élections pour les conseils de districts à Hong Kong. Il dénonce une volonté du gouvernement de le priver de ses droits politiques.

Joshua Wong évincé. L’activiste pro-démocratie a déclaré, mardi 29 octobre, qu’il était le seul candidat banni des élections aux conseils de districts, qui doivent avoir lieu en novembre à Hong Kong.

Dans une note publiée le même jour, la commission des affaires électorales hongkongaise indique que la candidature de Joshua Wong a été jugée "invalide".

"Filtrage politique" et "censure"

"Je condamne fortement le fait que le gouvernement se livre à un filtrage politique et à de la censure, et me prive de mes droits politiques", a déclaré le militant dans un communiqué sur sa page Facebook.

Pour sa part, le gouvernement a déclaré que le mitant, figure du "Mouvement des parapluies" ne pouvait pas se conformer aux exigences des lois électorales.

Depuis le mois de juin, quasi quotidiennement, Hong Kong connaît des actions et manifestations pour dénoncer le recul des libertés et l’ingérence grandissante de la Chine dans les affaires de sa région semi-autonome, mais exiger aussi des réformes démocratiques.

