Invité du jour

Steven Le Hyaric, cycliste de l’extrême : "J’essaie d’aller au bout de mes rêves"

Steven Le Hyaric est un sportif hors norme. Sur son vélo, il a relié Paris à Dakar en vingt jours au printemps dernier, Paris à Toulon en deux jours et demi, ou encore parcouru 2 000 kilomètres dans l'Himalaya népalais. Son nouveau défi : traverser six déserts chauds et froids à travers la planète. Un défi sportif, mais aussi une quête spirituelle et un acte citoyen, afin de "montrer les effets du réchauffement climatique". Le cycliste est notre invité.