Mexique : les taxis du non-retour

France 24

Par : Laurence CUVILLIER | Matthieu COMIN

Au Mexique, il faut parfois se méfier des taxis. Les viols, enlèvements ou meurtres y sont monnaie courante et chaque jour apporte son lot de victimes de chauffeurs ou de leurs complices du crime organisé. Depuis le début de l'année, rien que dans la ville de Mexico, plus de 200 plaintes pour agressions à bord d'un taxi ont été enregistrées. Reportage de nos correspondants, Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.