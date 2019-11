À l'Affiche !

En mai dernier, à Cannes, l’attribution de la Palme d’Or au film "Parasite" du Coréen Bong Joon-Ho a mis un coup de projecteur sur une industrie méconnue en Europe. Le 14ème Festival du film coréen, qui se tient à Paris jusqu’au 5 novembre, rend hommage à ce cinéma, centenaire et prolifique. Nos reporters ont rencontré quelques-unes des plus grandes stars du septième art coréen.

Publicité

Également au sommaire de cette émission, l'Opéra Garnier qui accueille Crystal Pite et sa dernière création, "Body and Soul", une chorégraphie organique où les danseurs miment la nature et sa puissance.

Enfin, le film culte de 1990, "Ghost ", revient sous forme de comédie musicale. L’humoriste Claudia Tagbo reprend le rôle de fausse voyante et vraie arnaqueuse incarné à l’écran par Whoopy Goldberg.