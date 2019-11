La chanteuse et actrice Marie Laforêt est morte à l’âge de 80 ans

Marie Laforêt, le 12 septembre 2005, au théâtre des Bouffes parisiens. Joël Robine, AFP

Marie Laforêt est morte samedi à l’âge de 80 ans, a annoncé sa famille. La chanteuse et actrice a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums au cours de sa carrière.