Apple offre 2,5 milliards de dollars pour la crise du logement en Californie

San Francisco (AFP)

Apple a promis lundi 2,5 milliards de dollars sur les deux ans à venir pour aider à régler la crise du logement qui frappe la Californie.

L'offre du fabricant de l'iPhone vient dans le sillage d'initiatives similaires --mais moins généreuses-- de Facebook ou de Google, qui ont promis chacun 1 milliard de dollars.

"Avant que le monde ait jamais entendu parler de Silicon Valley, et bien avant que nous ne puissions mettre la tech dans notre poche, cette région était le berceau d'Apple et nous sentons un profond devoir civique pour faire en sorte qu'elle reste vivante et que les gens puissent continuer à y vivre, à y fonder une famille et contribuer à la communauté", a déclaré le PDG de l'entreprise Tim Cook, cité dans un communiqué.

Apple a indiqué que quelque 30.000 personnes avaient quitté San Francisco entre avril et juin 2019 faute de pouvoir trouver un logement à un prix abordable. Les rémunérations distribuées par les géants de la tech sont souvent pointées comme une des sources de la crise du logement dont souffre la Californie.

La marque à la pomme compte privilégier "des membres de la communauté comme les enseignants, les pompiers, les services de secours et autre travailleurs du secteur des services", qui n'ont pas les moyens de loger dans une ville où le prix des loyers explose.

Apple a déclaré travailler avec le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, sur plusieurs programmes visant à lutter contre la crise du logement et des sans-abris.

Les 2,5 milliards de dollars seront répartis entre le fonds de la Californie pour les logements abordables (1 milliard, ainsi que des crédits supplémentaires), des terrains à San Jose (300 millions pour construire des maisons), des nouveaux logements pour les ménages à faibles revenus dans la région (200 millions), ou encore l'ONG "Destination: Home" qui vient en aide aux SDF (50 millions).

"Nous avons travaillé avec des experts pour mettre en place un plan qui s'adresse aux défis de cette crise sur tous les fronts, des besoins critiques en nouveaux logements au soutien pour les nouvelles familles, à des œuvres caritatives pour aider ceux qui sont le plus en danger", a expliqué Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple chargée de l'environnement et des initiatives sociales.

© 2019 AFP