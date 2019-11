Theodore Zeldin : "Le Brexit est une réponse de dégoût face aux difficultés de la vie"

Par : Caroline DE CAMARET

Cette semaine, "Ici l'Europe" prend un peu de recul sur la saga du Brexit avec Theodore Zeldin, historien et sociologue britannique, professeur émérite à l’Université d’Oxford. Selon lui, "le Brexit est une réponse de dégoût face aux difficultés de la vie et aux inégalités extraordinaires". Il pointe l'incertitude dan laquelle le pays est plongé avec sa future sortie de l'Union européenne : "On ne sait pas ce qu’est le Brexit. Personne n’a lu les 600 pages de l’accord".