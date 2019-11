Plombée par une pollution asphyxiante, New Delhi en urgence sanitaire

La circulation alternée est entrée en vigueur lundi à New Delhi, en Inde, jusqu'au 15 novembre. Capture d'écran, France 24

Une brume nauséabonde, une purée de pois qui pique les yeux et fait tousser. Lundi matin, la capitale indienne New Delhi s'est une nouvelle fois réveillée dans un nuage toxique. Une urgence sanitaire obligeant les écoles et chantiers à fermer.