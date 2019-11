Paris Match lance ses premiers podcasts autour de célébrités

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le magazine Paris Match a annoncé lundi le lancement de sa première collection de podcasts, "Paris Match Stories", dans laquelle ses reporters racontent les coulisses de l'actualité des plus grandes stars et célébrités, de Johnny Hallyday au pape François, en passant par Carla Bruni, George Clooney, les Kennedy, et Teddy Riner.

Ces podcasts sont produits par Europe 1 Studios, une structure de production de contenus audio créée l'an dernier par la radio Europe 1, qui fait partie comme Paris Match du groupe Lagardère.

Lancée à l'occasion des 70 ans de l'hebdomadaire, "Paris Match Stories" donne la parole aux journalistes de sa rédaction.

Inspirée de la chronique de Paris Match intitulée "Le Jour où", dans laquelle des personnalités se confient à propos de moments importants dans leur carrière ou leur vie, ces podcasts visent à raconter des rencontres ou expériences vécues par les reporters du célèbre magazine, comme un dîner partagé avec Johnny Hallyday ou l'effondrement des tours jumelles à New York.

Paris Match rejoint ainsi les nombreux médias de tous types qui se sont lancés ces derniers mois dans l'univers foisonnant des podcasts.

Au début apanage d'éditeurs indépendants et de radios, ces contenus audios qu'on peut écouter ou télécharger via internet séduisent de plus en plus de médias dans la presse écrite, qui misent sur ce support pour attirer un public plus jeune et connecté.

© 2019 AFP