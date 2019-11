Brest Atlantiques: les quatre Ultim sont partis pour un périple d'un mois

Publicité Lire la suite

Brest (AFP)

Quatre des plus grands bateaux de course au monde, les Ultim, ont pris mardi le départ de la Brest Atlantiques, course en double spécialement créée pour ces maxi-multicoques volants et qui doit emmener la flotte à Rio puis au Cap avant de revenir à Brest dans un mois.

C'est au large de la pointe Saint Mathieu que les tandems François Gabart/Gwnénolé Gahinet (Trimaran Macif), Thomas Coville/Jean-Luc Nélias (Sodebo Ultim 3), Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), et Yves le Blévec/Alex Pella (Actual Leader) se sont élancés dans une confrontation longue de 14.000 milles nautiques (environ 26.000 km) sur les océans atlantiques nord et sud.

Les bateaux ont quitté le port de Brest au petit matin pour rejoindre la ligne de départ où un beau soleil les attendait mais aussi de la houle.

La course est une boucle via deux points de passages obligés - mais sans arrêt - d'abord dans le sens de la descente à Rio de Janeiro puis Le Cap (Afrique du Sud) pour la remontée vers le port brestois.

Les Ultim, une classe élitiste créée en 2018, ouvre sa campagne avec cette course inédite concoctée pour ces maxi-trimarans de 32 m de long pour 23 m de large maximum, capables de voler. Elle remplace une course au tour du monde en solitaire, qui aurait dû partir fin décembre mais qui a été ajournée après les nombreuses avaries subies par ces bateaux lors de la Route du Rhum il y a un an.

La flotte fait d'abord route vers le Brésil, terre d'arrivée de la Transat Jacques Vabre (TJV), course en double partie le 27 octobre du Havre à destination de Salvador de Bahia et à laquelle les Ultim n'ont pas pris part. Le premier voilier de la TJV est attendu à Salvador jeudi soir (heure française). Les Ultim devraient atteindre le Brésil en début de semaine prochaine.

