Transat Jacques Vabre: Charlie Dalin et Yann Eliès en tête à la faveur du Pot-au-noir

Rennes (AFP)

Le duo Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) a volé la vedette mercredi à Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal) dans la catégorie Imoca de la Transat Jacques Vabre (TJV), à la faveur du Pot-au-noir, cette zone sans vent tant redoutée des skippers.

La zone de convergence intertropicale a fait souffrir l'équipage Charal, qui était en tête depuis samedi mais n'évoluait plus qu'à 3 nœuds à 9H00. Après avoir mis le cap légèrement plus à l'est, Apivia glissait lui à 10,4 nœuds.

"On avait 100 milles d’avance et on va les perdre, nous n'avons pas d’air, on n'arrive pas à en sortir. Nous étions sur une bonne trajectoire et on a pris un dernier grain ce matin et après rideau", expliquait Jérémie Beyou à l'aube mercredi, selon le communiqué de l'organisation.

Au pointage de 09h00 GMT dans cette catégorie de bateaux de 18 mètres, vedettes du Vendée Globe, le nouveau duo de tête se trouve désormais à 1.315,8 milles nautiques de Salvador de Bahia, le port brésilien d'arrivée.

A l'arrière, Charlie Enright et Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) conservent la troisième position mais la bagarre est rude avec Kévin Escoffier et Nicolas Lunven (PRB) et avec le duo Clarisse Crémer/Armel Le Cléac'h (Banque Populaire).

Nicolas Troussel et Jean Le Cam (Corum L'Epargne) ont par ailleurs ravi la sixième position à Samantha Davies et Paul Meilhat (Initiatives Coeurs).

A la 27e place, Ari Huusela et Michael Fergusson (Ariel 2) s'accrochent toujours avec une grand-voile très abîmée depuis le Golfe de Gascogne.

Chez les trois multicoques engagés, le duo Gilles Lamiré et Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires), file vers le Brésil à plus de 20 nœuds, en tête de la Transat partie le 27 octobre du Havre.

L’écart s'est creusé ce mercredi avec Solidaires En Peloton – ARSEP distant de 184 milles exactement. "La victoire tend donc les bras à Groupe GCA – Mille et un sourires car le dernier tronçon de la Route du café est une course de vitesse mais pas de grande stratégie", précisent les organisateurs. A 437 nm derrière, Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) sont parvenus à rester devant les Imoca de tête.

La Class40 est toujours emmenée par le tandem Ian Lipinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel) qui ont battu le record de vitesse sur 24H00. "Le bateau, il avance tout seul, on a trouvé la bonne voilure", racontait tôt ce mercredi Ian Lipinski.

Sam Goodchild et Fabien Delahaye (Leyton) tiennent toujours la seconde position et accélèrent, talonnés par le 3e tandem, Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher (Aïna Enfance et Avenir).

Classement mardi à 09H00 GMT:

. Multi50 (multicoque de 50 pieds/15 m) - 3 engagés

1. Gilles Lamiré/Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires) à 868,4 nm de l'arrivée

2. Thibaut Vauchel-Camus/Frédéric Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP) à 184,49 nm du 1er

3. Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial) à 437,58 nm

. Imoca (monocoque de 60 pieds/18 m) - 29 engagés

1. Charlie Dalin/Yann Eliès (Apivia) à 1.315,8 nm de l'arrivée

2. Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) à 35,92 nm du 1er

3. Charlie Enright/Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) à 86,06 nm

4. Kevin Escoffier/Nicolas Lunven (PRB) à 95,44 nm

5. Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 100,17 nm

6. Nicolas Troussel/Jean Le Cam (Corum L'Epargne) à 113,32 nm

7. Sam Davies/Paul Meilhat (Initiatives-Cœur) à 113,95 nm

8. Damien Seguin/Yoann Richomme (Groupe Apicil) à 114,15 nm

9. Yannick Bestaven/Roland Jourdain (Maître Coq) à 128,35 nm

10. Sébastien Simon/Vincent Riou (Arkea-Paprec) à 130,54 nm

...

. Class40 (monocoque de 40 pieds/12 m) - 27 engagés

1. Ian Lipinski/Adrien Hardy (Crédit Mutuel) à 1888,5 nm de l'arrivée

2. Sam Goodchild/Fabien Delahaye (Leyton) à 70,86 nm du premier

3. Aymeric Chappellier/Pierre Leboucher (Aina Enfance et Avenir) à 84,08 nm du premier

© 2019 AFP