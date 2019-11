Angleterre: Lloris finalement opéré du coude, date de retour inchangée

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le gardien de but de Tottenham et de l'équipe de France, Hugo Lloris, a finalement été opéré du coude gauche qu'il s'était fracturé et luxé en match début octobre, mais son retour à l’entraînement reste prévu début 2020, a annoncé jeudi le club anglais.

"Après de nouveau tests cliniques et des examens, Hugo Lloris a été opéré de son coude gauche", ont écrit les Spurs sur leur site internet.

"L'intervention chirurgicale a été conseillée après consultation de spécialistes qui ont trouvé que le coude restait instable", explique encore le club, qui précise que Lloris "reste sur la voie d'un retour à l'entraînement en début d'année prochaine".

Le capitaine des Bleus s'était grièvement blessé à la suite d'une chute en arrière où il avait essayé de se rattraper en tendant les bras derrière lui, lors d'un match de championnat contre Brighton.

Les médecins du club londoniens avaient dans un premier temps préféré ne pas recourir à une intervention chirurgicale.

