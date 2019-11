Coupe Davis: le Croate Marin Cilic déclare forfait

Publicité Lire la suite

Zagreb (AFP)

Le Croate Marin Cilic, N.39 mondial, qui souffre d'une blessure au genou, a déclaré forfait jeudi pour la Coupe Davis qui sera disputée dans sa nouvelle formule du 18 au 24 novembre à Madrid.

La Croatie, tenante du titre, sera ainsi privée du pilier de son équipe, pour affronter dans le Groupe B l'Espagne de Rafael Nadal et la Russie.

Cilic, 31 ans, éliminé fin octobre au 2e tour du Masters 1000 de Paris par le Suisse Stan Wawrinka, a fait savoir sur sa page Facebook qu'il allait devoir "subir quelques interventions mineures" pour soigner son genou.

"Je ne serai pas en mesure de participer à la Coupe Davis ce mois-ci", écrit-il, précisant qu'il resterait "à l'écart des courts de tennis pour une longue période" mais qu'il entendait retrouver le circuit lors de sa relance en 2020.

"Malgré tout le travail de prévention et de rééducation que mon équipe et moi avons fait, ma blessure récurrente au genou a continué de me causer des problèmes", a-t-il expliqué, ajoutant toutefois qu'une "intervention chirurgicale n'était pas nécessaire à ce stade".

En novembre 2018, la Croatie, portée par Marin Cilic, avait battu la France (3-1) dans la finale de la Coupe Davis, en s'offrant ainsi un nouveau Saladier d'argent, treize ans après le premier soulevé par le duo Ivan Ljubicic-Mario Ancic.

Selon le quotidien croate Sportske Novosti, l'équipe sera composée de Borna Coric, Mate Pavic, Ivan Dodig et Nikola Mektic, et sera complétée par le vétéran Ivo Karlovic, 40 ans.

Rafael Nadal, qui a ravi lundi la place de numéro un mondial au Serbe Novak Djokovic, avait annoncé le 21 octobre sa participation à la Coupe Davis que l'Espagne disputera à domicile. Y seront présents également Djokovic et l'Ecossais Andy Murray.

Dans la nouvelle formule de cette première édition renouvelée de la Coupe Davis, le premier de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (au ratio set et ratio points) seront qualifiés pour les quarts de finale.

Les rencontres se disputeront au meilleur de trois matches (deux simples et un double) en deux sets gagnants.

© 2019 AFP