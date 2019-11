Il y a trente ans, la fin du Mur redonne corps et vie aux vins saxons

Publicité Lire la suite

Dresde (Allemagne) (AFP)

"Le plus beau, c'était ce sentiment fou de liberté" se souvient Klaus Zimmerling en évoquant ses débuts de vigneron en Saxe, région viticole en pleine renaissance depuis la chute du Mur il y a trente ans.

Par une chaude journée d'octobre à Pillnitz, petite commune de l'ancienne RDA perchée sur les hauteurs de Dresde, au bord de l'Elbe, il flâne au milieu de ses vignes plantées en terrasse. Il cueille une baie dorée, l'inspecte, la respire, la goûte.

"Ces petits grains ont un goût bien plus intense que les gros. Regardez, ils virent déjà à l'orange... Le goût sera grandiose!", s'exclame-t-il semblant se délecter déjà du Riesling qu'il s'apprête à créer.

A 60 ans, cet autodidacte né à Leipzig, ancien ingénieur en génie mécanique, est devenu l'une des stars du vignoble.

Ses vins sont régulièrement primés. Le restaurant danois Noma, deux étoiles au Guide Michelin, les a proposés dans sa carte.

- Bénédiction -

Alors que la Réunification a provoqué l'effondrement de la majeure partie de l'industrie est-allemande, elle fut une bénédiction pour la région viticole saxonne.

La production de vins dans la vallée de l'Elbe, dont l'origine remonte à plus de 850 ans, a connu son apogée entre les XVIe et XVIIIe siècles avant de subir les effets des guerres, du gel et des caprices du fleuve.

Sous la RDA communiste, l'activité vivote. Les coopératives agricoles sont chargées de produire un vin pour les restaurants locaux. Il sert aussi au troc, courant à l'époque, se souvient M. Zimmerling.

Les vins qu'on peut acheter alors en RDA viennent le plus souvent de pays du bloc soviétique, comme la Hongrie.

"Après la Réunification, les choses ont vraiment évolué", explique-t-on à la Fédération saxonne du secteur. De nombreux vignobles sont cédés, des propriétés privées sont créées, "la qualité du vin augmente énormément".

En mai 1992, la "route des vins saxons" est inaugurée sous l'égide des fédérations viticole et touristique. Elle serpente sur 55 km entre Pirna via Dresde, Meissen -connu aussi pour sa porcelaine-, jusqu'à Diesbar-Seusslitz. Des chemins de randonnées et des pistes cyclables sont aménagées.

Ce sera un succès touristique: les nuitées enregistrées par les hôteliers de la vallée de l'Elbe (Dresde non compris) grimpent d'un demi million en 1994 à 1,37 million en 2018, souligne la fédération locale Elbland Dresden.

- Vins et pêchers -

La Saxe est l'un des plus petits domaines viticoles d'Allemagne, avec quelque 474 hectares cultivés et fournit 0,4% de la production en Allemagne, majoritairement du blanc, explique Michael Thomas, président de la fédération viticole saxonne.

Sur les quelque 2.000 viticulteurs et vignerons du Land, 90% sont des propriétaires privés qui ont profité du morcellement des terres après la réunification, comme Klaus Zimmerling.

Il a vécu la chute du Mur à la télévision depuis l'Autriche, raconte-t-il à l'AFP. Il n'avait pas l'intention de fuir, même s'il était déjà facile de passer le rideau de fer par la Hongrie, mais rendait juste visite à sa petite amie et future épouse alors étudiante à Vienne.

"D'abord je n'y ai pas cru", dit-il, "puis je me suis doucement rendu compte que les choses allaient changer et l'occasion était là de commencer quelque chose de nouveau".

Son métier à Dresde l'ennuie, la confection du vin le passionne. Il se lance.

Après un long stage dans la région viticole de la Wachau en Autriche, il retourne à Dresde en 1992 et a de la chance: une coopérative agricole veut céder une petite parcelle de vignes, qu'il obtient.

"Pour eux, le vignoble était la cinquième roue du carrosse", se souvient-il. A l'époque, il y avait encore beaucoup d'arbres fruitiers dans la région, notamment des pêchers, témoins de la douceur de son climat.

- 'Arrogance' -

Il agrandit petit à petit son domaine. Aujourd'hui il cultive environ 4,5 hectares. Une surface modeste où il expérimente différents cépages.

"Je voulais d'abord faire du vin écologique, ensuite obtenir une qualité qu'on n'aurait pas attendue pour la région", explique-t-il.

Son affaire n'est pas spécialement rentable, assure-t-il, sans détailler davantage, mais celle de son épouse sculpteure rapporte plus, dit-il en souriant.

Aujourd'hui, il produit avec une poignée de salariés quelque 15.000 litres de vins par an, dont certains sont classés dans la plus haute catégorie de qualité de vins allemands.

Il vend surtout localement, mais aussi au Japon, à Bangkok, au Danemark, en Pologne. Un peu aussi dans l'ouest de l'Allemagne comme Munich ou Hambourg, mais, trois décennies après la fin du Mur, les vins est-allemands semblent continuer d'y souffrir d'un problème d'image.

"Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas admettre à l'Ouest, et c'est le cas aussi des clients, qu'un vin produit en Allemagne de l'Est puisse être bon", déplore-t-il, regrettant une certaine "arrogance".

Heureusement, ajoute-t-il, "à l'étranger, de tels préjugés n'existent pas".

© 2019 AFP