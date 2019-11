Législatives en Espagne : le parti d'extrême droite Vox compte doubler la mise

Le parti d'extrême droite Vox, qui avait recueilli 0,2 % des voix il y a quatre ans, pourrait faire une percée au Parlement et disposer de quarante sièges à l'assemblée lors des législatives du 10 novembre, en Espagne.

À J-3 avant des élections législatives en Espagne, Vox, le parti d'extrême droite, affiche clairement ses nouvelles ambitions. Disposant actuellement de 24 députés à l’assemblée, le récent parti politique compte bien doubler le nombre de ses parlementaires lors des élections générales de ce weekend. C'est en tout les chiffres avancés par les derniers sondages.

Pour progresser, le parti n'a qu'un cheval de bataille : l'unité de l'Espagne. Avec la crise indépendantiste en Catalogne, le parti nationaliste est en pleine ascension et compte de plus en plus de militants. "Avant Vox je ne me sentais pas représentée, explique une jeune militante à l’issue du meeting. Ce sera la première fois que je voterais Vox, je crois que c'est le seul parti qui soutient l'Espagne, l'unité de l'Espagne avec ce qui se passe en Catalogne."

Il y a quatre ans seulement, ce parti d'extrême droite obtenait à peine 0,23 % des voix aux législatives. En avril dernier, il a dépassé les 10 %. Ce week-end, le parti pourrait remporter quarante sièges au sein de l’Hémicycle.