RD Congo : l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda condamné à 30 ans de prison par la CPI

Surnommé "Terminator", l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a été condamné jeudi à une peine de 30 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l'humanité par la Cour pénale internationale.

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné, jeudi 7 novembre, l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à une peine de 30 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l'humanité. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye.

Citant des "crimes multiples", dont l'esclavage sexuel et la persécution, le juge Robert Fremr a déclaré lors d'une audience que la peine imposée à Bosco Ntaganda "est ainsi fixée à 30 ans d'emprisonnement".

Meurtres, pillages et viols d'enfants

Surnommé "Terminator", Bosco Ntaganda est accusé d'avoir commandité, programmé et planifié des meurtres, pillages et viols d'enfants soldats, commis par ses troupes en 2002-2003. Il aurait également coordonné la logistique et fourni les armes à ses troupes. Un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes, selon les ONG.

