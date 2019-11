L'actu en dessin : les dessinateurs de presse fers de lance de la liberté d'expression

Cartooning for Peace est au cœur du Forum mondial de la Démocratie, dédié cette année à l’information et à la démocratie.

À l’occasion du Forum mondial de la démocratie, Cartooning for Peace a voulu célébrer l'importance des dessinateurs de presse dans leur combat pour la liberté d'expression à travers une série de débats du 6 au 8 novembre à Strasbourg.

Ville européenne par excellence, Strasbourg est résolument engagée dans la défense des droits de l’Homme et devient, le temps d'une saison, la capitale du dessin de presse. Acteurs déterminants dans le combat pour la liberté d'expression, les dessinateurs de presse sont devenus de véritables défenseurs des droits.

Voulant faire entendre leurs voix, Cartooning for Peace célèbre le travail de 37 dessinateurs et dessinatrices du monde entier, en les conviant du 6 au 8 novembre au Conseil de l'Europe à Strasbourg, dans le cadre du Forum mondial de la démocratie. L'occasion d'aborder la question de la liberté d'expression, de l'art du politiquement incorrect et toutes les difficultés auxquelles la profession doit faire face, à l'heure notamment des réseaux sociaux.