La justice brésilienne autorise la libération de l'ex-président Lula

L'ex-président brésilien Lula, le 8 novembre 2019, après être sorti du siège de la police fédérale à Curitiba où il était emprisonné. Rodolfo Buhrer, Reuters

L'ex-président brésilien Lula a été libéré vendredi, accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison à Curitiba, après plus d'un an et demi d'incarcération.