Brest Atlantiques: safran cassé sur le Macif de Gabart et Gahinet

Rennes (AFP)

L'équipage du trimaran Macif, emmené par François Gabart et Gwenolé Gahinet, engagés dans la Brest-Atlantiques, a annoncé la casse du safran central de son bateau qui poursuivait samedi sa route, pointant à la 2e position derrière Franck Cammas et Charles Caudrelier.

"Samedi 09 novembre à 1h30 UTC (2h30 heure de Paris), l'équipage du trimaran Macif a constaté la casse du safran central suite au choc avec un OFNI (objet flottant non identifié, ndlr) alors qu'il naviguait au large des îles du Cap Vert", a indiqué l'équipe Macif dans un communiqué.

François Gabart a alors rapidement pris contact avec son équipe à terre pour annoncer l’avarie et indiqué "qu'il n'y avait pas de voie d'eau constatée à bord et que le bateau restait parfaitement manœuvrable", ajoute Macif.

"Les vitesses affichées ce matin en témoignent", précise l'équipe Macif, "mais une solution reste néanmoins à l'étude pour pouvoir réparer et poursuivre ainsi la course en toute sécurité".

D'après Macif, "l'équipe technique du bateau étudie donc actuellement toutes les possibilités d’escales au Brésil pour organiser cette intervention au plus vite et remplacer la pièce".

"L'équipage composé également de Gwénolé Gahinet et du mediaman, Jérémie Eloy va bien et poursuit sa route en 2ème position de la flotte", ajoute Macif.

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) étaient en tête de la course à 11.030,7 nm du but, suivis à 44,6 nm par Gabart et Gahinet d'après le classement provisoire samedi à 16H00.

Thomas Coville et Jean-Luc Nélias (Sodebo Ultim 3) suivis par Yves le Blevec et Alex Pella (Actual Leader) étaient respectivement 3e et 4e.

La Brest Atlantiques est une course en double inédite, qui se joue sous la forme d'une longue boucle de 14.000 milles nautiques (environ 26.000 km), sans escale, pour une confrontation à quatre sur les océans atlantiques nord et sud.

Partis mardi de Brest, quatre Ultim - des maxi-trimarans de 32 m - doivent se diriger vers Rio de Janeiro (Brésil) puis descendre en direction du Cap (Afrique du Sud) et ensuite revenir à la pointe de la Bretagne.

© 2019 AFP