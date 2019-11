Chute du mur de Berlin : suivez notre émission spéciale consacrée au 30e anniversaire

Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait, laissant passer des milliers d'Allemands de l'Est vers l'Ouest. Un moment historique pour l'Europe et pour le monde, marquant la réunification des deux Allemagne.

À l'occasion de cet anniversaire symbolique, France 24 donne la parole à des Allemands ayant grandi de part et d'autre du Mur.

Parmi eux, l'homme politique franco-allemand et leader du mouvement de "mai 68", Daniel Cohn-Bendit, l'artiste Via Lewandowsky, mais aussi la documentariste Geraldine Shwarz.

Des récits d'évasion, de défection de la RDA (République démocratique allemande, à l'Est), le souvenir des inégalités qui divisaient la population, mais aussi l'espoir d'un jour voir le pays réunifié.