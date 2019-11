Transat Jacques Vabre: Dalin et Eliès proches de la victoire en Imoca

Publicité Lire la suite

Salvador (Brésil) (AFP)

Le duo de tête dans la classe Imoca de la Transat Jacques Vabre formé par Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) fonçait samedi vers le port brésilien de Salvador de Bahia, où il est attendu tôt dimanche matin.

Au pointage de 10H00 GMT (11h00 françaises), dans cette catégorie de bateaux de 18 mètres sous le feu des projecteurs à un an de la mythique course en solitaire et sans assistance du Vendée Globe, le tandem Dalin/Eliès file à plus de 20 noeuds alors qu'il ne lui reste plus que 248,3 milles nautiques à parcourir pour couper la ligne d'arrivée, vraisemblablement dimanche vers 03H00 heure française.

Derrière, la bagarre est rude entre les bateaux dotés de foils et ceux à dérive, et il est impossible de dire à l'heure actuelle quels seront les duos qui monteront sur le podium tant le classement varie d'heure en heure.

Au pointage de 10H00 GMT (11h00 françaises), c'est le bateau PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven qui arrive en deuxième position, à 231,6 milles nautiques des leaders de cette course en double qui se tient tous les deux ans.

Le malheureux duo à bord du foiler noir Charal formé par Jérémie Beyou et Christopher Pratt renoue enfin avec la vitesse et remonte de la 6e à la 3e place en 24 heures, à 265 milles nautiques du tandem de tête.

Les deux navigateurs sont restés empêtres dans le terrible Pot-au-Noir, cette zone de vents capricieux tant redoutée des marins, où ils ont perdu plus de 350 milles nautiques par rapport aux premiers.

Le duo Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) peinait à maintenir la cadence à l'approche des côtes brésiliennes reculant en 24h de la deuxième à la 5e place, avec désormais 285,2 milles nautiques de retard sur les premiers.

La Class40, parmi les trois classes de bateaux engagés dans la course avec les Imoca et les Multi50, est toujours emmenée par Ian Lipinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel). Le duo se trouve à 1.137,9 nm de la ligne d'arrivée.

La 14e édition de la Transat Jacques Vabre, partie le 27 octobre du Havre, a été remportée vendredi à 05H49 heure française par Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, à bord du Multi50 Groupe GCA - Mille et un sourires, après une traversée de 11 jours, 16 heures, 34 minutes et 41 secondes.

Dans cette catégorie de bateaux, seuls trois duos étaient engagés. Le deuxième est également arrivé vendredi. Il s'agit du tandem Thibaut Vauchel Camus/Fred Duthil (Solidaires En Peloton – ARSEP) arrivé à 15H53 heure française.

Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) ne sont plus qu'à 25 milles nautiques de l'arrivée.

Classement samedi à 10H00 GMT (11h00 françaises):

. Multi50 (multicoque de 50 pieds/15 m) - 3 engagés

1. Gilles Lamiré/Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires), arrivés vendredi à 05H49 heure française (01H49 heure locale).

2. Thibaut Vauchel-Camus/Frédéric Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP) arrivés vendredi à 15H53 heure française (11H53 heure locale)

3. Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial) à 25 nm de l'arrivée

. Imoca (monocoque de 60 pieds/18 m) - 29 engagés

1. Charlie Dalin/Yann Eliès (Apivia) à 248,3 nm de l'arrivée

2. Kevin Escoffier/Nicolas Lunven (PRB) à 231,6 nm des leaders

3. Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) à 265 nm.

4. Charlie Enright/Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) à 283,7 nm

5. Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 285,2 nm

6. Thomas Ruyant/Antoine Koch (Advens for Cybersecurity) à 294,4 nm

7. Sam Davies/Paul Meilhat (Initiatives-Cœur) à 347,3 nm

8. Sébastien Simon/Vincent Riou (Arkea-Paprec) à 371,2 nm

9. Fabrice Amedeo/Eric Péron (Newrest-Arts & Fenêtres) à 415,9 nm

10. Louis Burton/Davy Beaudart (Bureau Vallée 2) à 444,5 nm

...

. Class40 (monocoque de 40 pieds/12 m) - 27 engagés

1. Ian Lipinski/Adrien Hardy (Crédit Mutuel) à 1.137,9 nm de l'arrivée

2. Sam Goodchild/Fabien Delahaye (Leyton) à 51,3 nm des premiers

3. Aymeric Chappellier/Pierre Leboucher (Aina Enfance et Avenir) à 80,5 nm

