Transat Jacques Vabre: Jérémie Beyou vit "un des pires moments" de sa carrière

Salvador (Brésil) (AFP)

Jérémie Beyou (Charal), engagé dans la classe Imoca de la Transat Jacques Vabre avec Christopher Pratt, a assuré samedi avoir vécu "un des pires moments" de sa carrière après être resté trois jours embourbé dans le Pot au noir, cette zone météorologique très instable et redoutée.

"C'était vraiment terrible, c'était même tout simplement un des pires moments de ma carrière", a-t-il témoigné lors d'un échange téléphonique avec son équipe.

Entrés en premiers dans cette zone située au-dessus de l'Equateur, avec 130 milles nautiques d'avance sur leurs poursuivants Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia), les deux malheureux navigateurs en sont ressortis au bout de trois jours avec 350 milles de retard.

Le duo Dalin/Eliès est ainsi attendu dans le port brésilien de Salvador de Bahia tôt dimanche matin pour monter sur la première marche du podium de cette course partie le 27 octobre du Havre.

"Au début, notre entrée dans le Pot au noir n'est pas mauvaise, à un moment, on a un gros grain avec du vent à 30 nœuds et derrière, rideau ! Ça n'est jamais revenu et surtout, on a balisé le terrain pour tous ceux qui sont arrivés derrière, c'était du pain béni pour eux, ils n'avaient qu'à se décaler vers l'est pour ne pas rester bloqués", a raconté Jérémie Beyou.

"C'était vraiment hyper dur, parce que chaque fois qu'on avait un petit bout d'éclaircie, on y croyait, on avait l'impression de sortir, et puis la nuit, tous les nuages que nous avions réussi à passer au près revenaient sur nous au portant. C'était l'enfer, comme un manège qui ne s'arrête jamais de tourner", a-t-il poursuivi.

Au pointage de 17H00 GMT, le duo était en troisième position à 268,1 milles nautiques des leaders.

