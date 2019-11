Manchester City: un clash pour retrouver de sa superbe

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Relégué à six points de Liverpool, auteur d'un début de saison canon, l'enjeu du clash de dimanche à Anfield est bien plus qu'arithmétique pour Manchester City: il s'agit de retrouver de la superbe affichée l'an passé.

Le championnat "n'est jamais terminé en novembre", a claironné Pep Guardiola en conférence de presse, vendredi. Mais un écart de neuf points entre les deux équipes renforcerait le rêve des Reds d'arracher enfin un championnat 30 ans après.

Pour City, il s'agira surtout d'éviter une troisième défaite en 12 journées, plus que sur toute la saison 2017/2018 et à une longueur des quatre concédées l'an dernier.

Depuis le début de saison, City ne ressemble plus à la machine à gagner des deux dernières saisons, contrairement à Liverpool qui n'a lâché que deux points sur 33 jusqu'ici.

Un défi de taille pour les Citizens, dont le dernier succès à Anfield remonte à 2002/2003 et l'avent-dernier à fin 1981.

On y promet souvent l'enfer à la défense des Citizens, en oubliant un peu vite que la saison dernière (0-0), il s'en était fallu d'un penalty raté par Mahrez en fin de match pour que City ne l'emporte.

Difficile pourtant de ne pas faire de même cette année, tant l'arrière-garde bleu ciel semble fragilisée depuis la blessure fin août d'Aymeric Laporte, absent jusqu'à la fin de l'hiver.

- L'attaque aussi peut progresser -

N'ayant pas pris la peine de remplacer le Belge Vincent Kompany, reparti au pays, City s'est retrouvé avec les seuls John Stones et Nicolas Otamendi dans l'axe.

Le premier est revenu récemment après avoir lui aussi été blessé pour quelques semaines alors que le second a livré des prestations cataclysmiques lors des deux défaites face au promu Norwich (3-2) et à domicile contre Wolverhampton (0-2).

La perspective de voir, en plus, débouler le trident offensif des Reds Salah-Firmino-Mané sur un but gardé par le Chilien Claudio Bravo plutôt qu'Ederson, blessé, n'est pas non plus rassurante.

"Actuellement, Liverpool est l'équipe la plus forte du monde", a d'ailleurs reconnu Guardiola, qui attend cependant aussi son attaque au tournant.

Malgré 34 buts en 11 matches, dont presque un quart inscrits contre Watford (8-0), le coach a souvent pointé son manque de précision dans le dernier ou l'avant-dernier geste.

Un défaut criant lors des deux défaites, mais aussi la semaine dernière lors de la victoire arrachée (2-1) contre Southampton, 19e, où il leur a fallu 70 minutes et 19 tirs pour cadrer une frappe.

En ce début de saison, quand il a été à la peine offensivement, City s'en est souvent remis à un bombardement de centres sur la surface adverse, alors que ses attaquants ne dénotent pas par leur taille.

- Liverpool, une domination en trompe-l’œil ? -

Contre Southampton, ils ont tenté 57 centres - plus 17 corners - le troisième plus haut total en Premier League depuis que la société Opta en fait le décompte.

Mais City ne part pas vaincu. Liverpool laissera plus d'espaces que des mal classés et ne faudrait pas non plus idéaliser le début de saison des hommes de Jürgen Klopp, dont le bilan comptable masque des victoires souvent laborieuses.

Sur 13 victoire en 18 matches cette saison, 8 ont été obtenues par un but d'écart souvent inscrit en toute fin de match, comme à Aston Villa samedi dernier, où les Reds ont marqué deux fois entre la 87e et la 94e minute (2-1).

Liverpool a aussi concédé 8 fois l'ouverture du score ou été mené au cours d'un match, pour l'emporter trois fois au final, faire nul à quatre reprises et ne céder que devant Naples (2-0) en Ligue des champions.

Face à City, son adversaire le plus redoutable, pas sûr que Liverpool puisse s'en remettre à ces dernières minutes où la rage de leur entraîneur semble posséder l'équipe.

