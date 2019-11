NBA: Tony Parker s'apprête à entrer au panthéon des San Antonio Spurs

Publicité Lire la suite

San Antonio (Etats-Unis) (AFP)

Champion NBA, MVP des finales, sélectionné au All-Star Game... Tony Parker aura été le premier Français à accomplir d'immenses choses aux Etats-Unis et reste encore le seul dans bien des domaines, comme celui de se voir retirer son maillot des Spurs, lundi.

Un tel honneur est rare, généralement rendu à ceux qui ne se sont pas contentés d'un exploit, mais qui ont forgé la légende d'une franchise. A San Antonio, Parker peut s'en targuer, au même titre que Tim Duncan et Manu Ginobili avec lesquels il forma un des plus talentueux "Big 3" de l'histoire, couronné par quatre sacres (2003, 2005, 2007, 2014), sous la gouverne d'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, Gregg Popovich.

Et après Duncan et Ginobili, dont les maillots sont déjà accrochés au plafond de l'AT&T Center, l'ancien meneur va, enfin, avoir le sien floqué du N.9 aux côtés d'autres légendes du club texan comme David Robinson et George Gervin. Comme le veut la tradition, tous devraient être là pour honorer celui qui fera désormais partie de leur club très fermé et nul doute que l'émotion sera à son comble pour "TP".

Comme on sait bien faire les choses à San Antonio, samedi a été décrété "Tony Parker Day" par le maire de la ville, Ron Nirenberg. "Merci à Tony Parker pour avoir été un élément majeur des Spurs pendant 17 saisons. Tu nous manques sur le terrain !", a-t-il tweeté mercredi.

- "Merci Tony" -

"Quel immense honneur, j'aime ma ville. San Antonio à vie", a répondu, sur le même réseau social, le jeune retraité de 37 ans, qui a disputé 1198 matches avec les Spurs, pour des moyennes de 15,8 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives par rencontre.

Lundi, avant la courte cérémonie qui précèdera la rencontre entre San Antonio et Memphis, les spectateurs recevront un t-shirt à son effigie, avec écrit "Merci Tony" en français. Pour l’occasion, l’AT&T Center sera décoré avec des répliques de ses maillots et des photos parcourant ses 17 ans passés aux Spurs.

Dans cette salle, où les fans sont des connaisseurs de basket, exigeants et passionnés, Parker en a réalisé des performances mémorables. Ils se rappellent forcément de ce "sweep" (coup de balais) infligé à Cleveland et au jeune LeBron James en 2007, au terme duquel il fut désigné MVP des finales (24,5 points, 5 rebonds et 3,3 passes de moyenne).

Depuis, le seul Européen à s'être pareillement illustré est le grand Dirk Nowitzki, en 2011; face à Miami.

- Bientôt au Hall of Fame? -

Au sommet de son art, Tony Parker le fut plusieurs fois, comme ce soir du 5 novembre 2008 où il a inscrit 55 points sur le parquet de Minnesota, son record personnel. Avec 10 passes et 7 rebonds en prime. Seuls trois autres joueurs ont réussi un "50-10": Michael Jordan, Oscar Robertson et LeBron James.

Mais ce sont lorsque les matches ont compté chers, en play-offs, qu'il a très souvent su élever son niveau de jeu, même si cela fut parfois insuffisant comme en 2013, où il avait inscrit le panier de la gagne lors du match 1 des finales contre Miami, avant de finalement perdre la série en sept matches.

Sa réussite, comme celle de Ginobili, a contribué à ouvrir grande la porte de la NBA aux joueurs étrangers. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la Ligue est globalisée, avec ses 108 joueurs non Américains provenant de 38 pays différents.

La saison passée, les "étrangers" ont trusté les récompenses: le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) MVP, le Slovène Luka Doncic (Dallas) rookie de l'année, le Camerounais Pascal Siakam (Toronto) meilleure progression, le Français Rudy Gobert (Utah) meilleur défenseur, et Toronto champion.

Parker a bel et bien montré la voie. A ce titre, le suprême honneur d'être un jour intronisé au Hall of Fame de la NBA ne serait pas usurpé.

