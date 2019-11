Les "Quatre Saisons" de Vivaldi revisitées pour rendre le changement climatique audible

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Un orchestre symphonique dévoilera samedi à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg une adaptation originale des "Quatre Saisons" de Vivaldi revisitée pour "tenir compte du changement climatique" et le "rendre audible".

Spécialement intitulée "For Seasons" - au lieu de "Four Seasons" dans la version originale de 1725 -, cette version sera jouée par l'Orchestre symphonique de la NDR, appartenant à l'audiovisuel public allemand.

"Ce projet me tient à cœur. +For Seasons+ démontre clairement les conséquences du changement climatique et ajoute une dimension émotionnelle au débat controversé actuel. Nous ne devons plus refuser d'écouter", explique dans un communiqué Alan Gilbert, le chef d'orchestre.

La version originale des quatre concertos pour violon qui ouvrent le recueil "Il cimento dell'armonia e dell'invenzione" ("La confrontation entre l'harmonie et l'invention") avait été composée par Antonio Vivaldi à partir de ses expériences et découvertes des saisons.

Il avait notamment annoté sa partition de commentaires explicites sur ce que la musique cherche à illustrer, comme des aboiements de chien, des chants d'oiseaux spécifiques tels ceux du coucou ou de la tourterelle ou encore des vents violents.

"For Seasons", qui a nécessité six mois de travail, cherche à mettre son oeuvre au goût du jour: ses créateurs ont utilisé des données climatiques pour montrer leur influence sur les éléments sonores qui, par le biais d'algorithmes, créent une "nouvelle expérience musicale".

Une équipe composée d'artistes du son, de développeurs de logiciels et d'arrangeurs musicaux s'est appuyée sur des données climatiques brutes issues d'instituts de recherche, d'universités et d'agences environnementales.

Elle a notamment pris en compte l'augmentation de la température mondiale, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes mais aussi leurs conséquences, comme l'extinction des espèces d'oiseaux et d'insectes.

Le résultat: "les passages harmonieux deviennent disharmoniques, les lignes entre le printemps et l'été s'estompent et les notes représentant le chant des oiseaux sont complètement laissées de côté", préviennent ses créateurs.

L'oeuvre paraît ainsi asymétrique et déséquilibrée pour son auditorat.

"For Seasons" met "en évidence les faits du changement climatique: le climat et nos saisons sont devenus déséquilibrés", selon ses auteurs.

© 2019 AFP