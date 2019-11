En direct : suivez le débat à l'Unesco entre des jeunes et des chefs d'État et de gouvernement

Le siège de l'Unesco à Paris, lors de la Conférence générale, en octobre 2017. Philippe Wojazer, Reuters

À l'occasion de la 40e session de la Conférence générale de l'Unesco, des chefs d'État et de gouvernement sont invités à échanger avec six jeunes leaders et acteurs du changement venus du monde entier.