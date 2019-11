Qualifs Euro-2020: "La France est une Nation respectée" des ténors, estime Lenglet

Publicité Lire la suite

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP)

Pour les internationaux du FC Barcelone comme Lionel Messi et Luis Suarez, "la France est une Nation respectée", autant pour ses grands noms que pour son "vivier", a affirmé mardi le défenseur du Barça et des Bleus Clément Lenglet.

"Quand on parle un peu des sélections internationales, on sent que la France est une nation respectée, avec beaucoup de jeunes talents", a déclaré le défenseur de 24 ans (5 sélections) à Clairefontaine, où les Bleus préparent le match qualificatif à l'Euro-2020 jeudi contre la Moldavie à Saint-Denis.

Au Barça, "les autres internationaux sont vachement intéressés par le vivier qu'il peut y avoir en France et par la qualité des joueurs qui sont dans la sélection, mais aussi ceux qui ne sont pas sélectionnés. C'est vraiment une belle image de l'équipe de France que l'on a à l'extérieur de nos frontières", a-t-il complété.

Titulaire en Catalogne, l'ancien défenseur central de Nancy s'estime renforcé par son expérience en sélection, débutée en juin dernier.

"Jouer des matches internationaux, c'est toujours énormément d'expérience acquise pour moi", a-t-il avancé. "Je n'ai pas forcément eu beaucoup de matches de très haut niveau jusqu'à présent", à part en Ligue des champions depuis 2018, et "les matches internationaux c'est une intensité particulière".

Ce vécu avec l'équipe de France, "ça me permet de progresser au niveau de la pression, aussi", a noté le défenseur, qui a éclipsé le champion du monde Samuel Umtiti en club comme en sélection.

