À l'Affiche !

Le "J'accuse" de Polanski sous le feu des critiques

Par : Vincent ROUX Suivre | Thomas BAUREZ

Pour cette émission 100 % cinéma, Thomas Baurez et Vincent Roux reviennent sur la sortie la plus attendue et la plus polémique de la semaine : "J'accuse" de Roman Polanski. Dans le contexte des nouvelles accusations de viol contre le cinéaste, une avant-première du film sur l'affaire Dreyfus a été annulée, mardi, après des manifestations féministes devant un cinéma du Quartier latin à Paris.