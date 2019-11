CAN-2021 - Éliminatoires : le Sénégal et le Nigeria victorieux, le Cameroun accroché

Le Sénégal et le Nigeria ont débuté sans accroc leur campagne qualificative pour la CAN-2021, en empochant leurs trois premiers points. Le Cameroun, déjà qualifié en tant que pays-hôte, a été accroché par le Cap Vert.

Moins de quatre mois après le sacre de l'Algérie, l'Afrique remet le couvert, et les invités sont nombreux. Au programme des éliminatoires de la CAN-2021, pas moins de 144 rencontres, puisque les 48 équipes en lice pour une qualification à la phase finale ont été réparties en 12 poules de 4. Un grand raout au terme duquel les 24 participants à la prochaine Coupe d'Afrique, accueillie par le Cameroun, seront connus.

Cette course de longue haleine a en tout cas parfaitement débuté pour deux prétendants à la victoire finale, qui débutaient leur campagne mercredi 13 novembre. Face au Congo, dans le groupe I, le Sénégal n'a pas flanché en allant chercher un succès convaincant. Les Lions de la Teranga ont glané leurs trois premiers points grâce à des réalisations signées Sarr (1-0, 26e) et Diallo (2-0, 28e).

La soirée du Nigeria, qui recevait le Bénin dans le groupe L, n'a en revanche pas été de tout repos même si l'essentiel est sauf. Menés d'entrée sur un but de Sessegnon (0-1, 3e), les Super Eagles ont réussi à renverser la vapeur grâce au Lillois Osimhen (1-1, 45e) puis au Bordelais Kalu (2-1, 63e).

Des Lions pas redevenus indomptables

Les autres têtes d'affiche appelées à jouer, ce mercredi, n'ont pas franchement brillé. Le Cameroun, notamment, a laissé filer deux points sur sa pelouse face au Cap Vert (0-0). Un nul sans conséquence majeure, puisque les Lions indomptables sont déjà qualifiés en qualité de pays-hôte malgré leur participation dans le groupe F.

Et la petite surprise du jour est venue d'Angola, où la sélection nationale a subi un revers inaugural inattendu face à la Gambie (1-3). D'autant plus surprenant que les Palancas Negras avaient fait bonne figure lors de la dernière CAN, en tenant tête à la Tunisie et la Mauritanie, avant de laisser filer leur qualification pour les 8es de finale face au Mali.

À noter, enfin, dans les autres rencontres de la soirée, le nul entre le Burkina Faso et l'Ouganda (0-0) ainsi que les larges succès de la Guinée-Bissau face à l'Eswatini (3-0) et du Soudan contre Sao Tomé et Principe (4-0)

• Tous les résultats du mercredi 13 novembre

Groupe A

Namibie 2 - 1 Tchad

Groupe B

Malawi 1 - 0 Soudan du Sud

Burkina Faso 0 - 0 Ouganda

Groupe C

Soudan 4 - 0 Sao Tomé et Principe

Groupe D

Angola 1 - 3 Gambie

Groupe E

République centrafricaine 2 - 0 Burundi

Groupe F

Cameroun 0 - 0 Cap Vert

Groupe I

Guinée-Bissau 3 - 0 Eswatini

Sénégal 2 - 0 Congo