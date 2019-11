En direct : suivez les cérémonies de commémoration des attentats du 13-Novembre

Pour le quatrième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs membres du gouvernement et la maire de Paris se rendent mercredi sur les lieux des attaques pour rendre hommage aux victimes. Suivez les cérémonies en direct sur France 24.

Le 13 novembre 2015, plusieurs attaques terroristes à Paris et à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) faisait 130 morts et des centaines de blessés. Quatre ans plus tard, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se rendent mercredi 13 novembre sur les lieux des attaques.

Les commémorations doivent débuter au Stade de France. Les terroristes de l'organisation État islamique avaient tué une personne à l'extérieur de l'enceinte sportive de Saint-Denis en faisant sauter leurs ceintures d'explosifs, pendant un match de football.

Les ministres et la maire de Paris doivent ensuite se rendre devant le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et le Bataclan.

Les membres de plusieurs associations de victimes doivent prendre la parole en fin de matinée devant la mairie du 11e arrondissement.